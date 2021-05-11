В России резко подорожали жесткие диски

Стоимость накопителей в России резко увеличилась всего за несколько недель. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Журналисты обратили внимание, что цена на жесткие диски и твердотельные накопители на российском рынке увеличилась вдвое и втрое за две-три недели. Авторы проанализировали цены на Савеловском рынке в Москве и заметили, что накопители емкостью восемь терабайт, которые еще в начале апреля стоили около 20 тысяч рублей, подорожали до 40 тысяч рублей. Стоимость накопителей на 10 терабайт за тот же период подскочила примерно втрое — с 30 тысяч до 90 тысяч рублей.

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Аналогичный рост заметен на торговых площадках в интернете. Например, диск Seagate на 10 терабайт за месяц подорожал в 2,5 раза — до 56 450 рублей. Стоимость модели Seagate SkyHawk на восемь терабайт выросла ровно вдвое — до 39 990 рублей. Опрошенные изданием специалисты связали удорожание с интересом к новой криптовалюте Chia, для майнинга которой используется свободное пространство на диске компьютера.

Резкий скачок цен подтвердили продавцы электроники, с которыми пообщались журналисты. Некоторые из них спрогнозировали дефицит и заметили, что в ближайшее время поставок накопителей не ожидается. «За последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жестких дисков в штуках выросли на 70 процентов», — заявила руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова. По словам специалиста, в первую очередь растет спрос на накопители емкостью четыре терабайта.

Криптовалюта Chia была запущена только 3 мая, однако энтузиасты и майнеры стали заранее закупаться компонентами для ее добычи.

Дефицит дисков из-за появления криптовалюты Chia предсказывали в конце апреля. Первоначально интерес к криптовалюте был замечен в Китае, где особой популярностью пользуются диски объемом от 4 до 18 терабайт.