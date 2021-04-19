Миру предрекли дефицит жестких дисков из-за новой криптовалюты

Рост популярности новой криптовалюты ChiaCoin может привести к дефициту жестких дисков по всему миру, предрекли аналитики. Об этом пишет портал Wccftech.

По его данным, пользователи в Китае начали массово скупать жесткие диски и SDD-накопители, особенной популярностью пользуются диски объемом от 4 до 18 терабайт. Пока что в стране нельзя торговать ChiaCoin, созданной основателем BitTorrent Брэмом Коэном, однако майнеры уже начали закупать устройства на будущее. Учитывая сосредоточенность производств в Китае, дефицит накопителей сначала затронет внутренний рынок, а затем перекинется на внешний.

Ранее сообщалось, что из-за производства биткоинов планы Пекина по сокращению вредных выбросов в атмосферу оказались под угрозой. 75 процентов мирового майнинга приходится именно на Китай. При этом в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна нацелена на достижение пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достигнет углеродной нейтральности к 2060-му. Но бесконтрольный майнинг может сорвать эти планы.