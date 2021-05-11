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Невеста попросила подругу обрезать волосы ради свадебных фотографий

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Фото: Pixabay

Невеста хотела получиться на фотографиях лучше всех и поэтому попросила свою подругу обрезать волосы, боясь выглядеть хуже нее. Об этом пишет портал Daily Star со ссылкой на Reddit.

Так, подруга невесты рассказала, что гордится своими длинными волосами, потому что потратила много времени, денег и сил, чтобы научиться за ними ухаживать. «Я понимаю, что гости не должны выглядеть вызывающе, и я действительно люблю ее, у нас было много лет тесной дружбы, но как бы глупо это ни звучало, я люблю и свои волосы тоже», — написала девушка.

Девушка также призналась, что не дала подруге точного ответа. Тогда невеста заявила, что мало для нее значит, и усомнилась в том, что ее нужно было приглашать. Комментаторы поддержали девушку, отметив, что роль невесты не дает ее подруге полномочий распоряжаться чужой внешностью.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик по имени Берти Пилкингтон из Великобритании отрастил длинные волосы, чтобы пожертвовать их в фонд помощи больным детям. За всю свою жизнь он стригся лишь один раз. Школьник решил отдать свои волосы в фонд Little Princess Trust, который делает парики для онкобольных детей.

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