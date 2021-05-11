Американская актриса переедет в дом с «ямой страсти»

Американская актриса Сьюзан Сомерс (Suzanne Somers) вместе с мужем Аланом Хамелем (Alan Hamel) решили продать особняк в калифорнийском городе Палм-Спрингс и переехать в другое жилье. В новом объекте супруги оборудуют место, которое они называют «ямой страсти». Об этом сообщает New York Post.

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Новый дом находится на стадии строительства. Супруги задумали сделать объект максимально экологичным — здание обеспечат солнечной энергией и высадят растения. Источником тепла будет служить и «яма страсти» — так пара окрестила место перед камином в плавучем доме Хамеля, где он жил в начале отношений с актрисой. Теперь они решили воссоздать этот участок в новом особняке. Сомерс назвала жилье «очень сексуальным домом» и поделилась планами устраивать там вечеринки.

Супруги будут жить в старом поместье до сентября. Сомерс владела им с 1993 года, в январе 2021-го объект выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов (более 628 миллионов рублей). Дом расположен на участке в 28 акров (более 11 гектаров). В нем семь спален, десять ванных комнат, есть винный погреб, а на участке — сад для медитаций.

В мае 2020 года в Палм-Спрингс выставили на продажу особняк американского актера Сильвестра Сталлоне. За жилье хотели получить 3,35 миллиона долларов. Во владении Сталлоне находился дом площадью 464 квадратных метра с бассейном и зоной барбекю. Участки по соседству занимали такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Канье Уэст, Крис Дженнер.