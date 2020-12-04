Убежище Элвиса Пресли для медового месяца в очередной раз выставили на продажу

Особняк известного американского певца и актера Элвиса Пресли (Elvis Aaron Presley) в калифорнийском городе Палм-Спрингс в очередной раз выставили на продажу. Нынешние владельцы дома, который также называют убежищем артиста, хотят выручить от сделки 2,5 миллиона долларов (более 186 миллионов рублей), сообщает TMZ.

По данным издания, особняк впервые попытались продать в 2014 году за 9,5 миллиона долларов (на тот момент около 361 миллиона рублей). Потенциальные владельцы несколько раз вносили за объект депозит, но сделку так и не завершили. Спустя пять лет лот вновь появился на рынке по сниженной цене, но покупатель так и не нашелся.

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Как отметили журналисты, нынешняя цена обусловлена тем, что Пресли арендовал участок в 1966 году и вскоре провел там медовый месяц со своей супругой Присциллой Бьюли (Priscilla Beaulieu). Изначально пара даже хотела устроить в здании саму церемонию бракосочетания, но вскоре отказалась от затеи, так как о планах узнали представители прессы.

Особняк площадью почти 465 квадратных метров сделан в футуристическом стиле. Из-за продвинутого для той эпохи дизайна, постройку окрестили «Домом будущего». Внутри находятся пять спален, пять ванных комнат, просторная гостиная и кухня с центральной плитой. Интерьер выполнен в бежевых тонах с акцентами в виде розового балдахина над кроватью и каменной стены в гостиной. На участке также разбит сад и оборудован открытый бассейн.

В марте 2020 года поместье Пресли нашли в американском городе Колдуотер штата Миссисипи. Тогда его дом выставили на продажу за 485 тысяч долларов (на тот момент 36 миллионов рублей). Оказалось, что Пресли приобрел уединенный участок площадью 13 гектаров в 1965 году и оформил его на своего отца. В этом месте Пресли планировал восстанавливаться и отдыхать от внимания фанатов.

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