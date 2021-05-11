Турция вызвалась помочь Татарстану после стрельбы в школе в Казани. Об этом намерении турецкого государства заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу во время звонка президенту Татарстана Рустаму Минниханову после массовой стрельбы, в ходе которой погибли 9 человек. Об этом со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщает ТАСС.

«Министр Чавушоглу провел сегодня переговоры с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Он выразил соболезнования от лица нашего президента и от лица всей турецкой нации в связи с нападением на школу в Казани. Министр Чавушоглу также сообщил Минниханову о готовности в случае необходимости предоставить любую поддержку», — приводит агентство слова источника.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.

По официальным данным, всего в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Mash сообщал, что число погибших увеличилось до десяти человек, однако в пресс-службе главы Татарстана данную информацию не подтвердили.