Полная блогерша повторила видео Ирины Шейк в стрингах и развеселила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео российской модели Ирины Шейк в откровенном образе. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах манекенщица позирует позирует в черных стрингах топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Знаменитость приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Alo Welness. Барбер, в свою очередь, попыталась повторить движения модели, сидя на похожем фоне в белье того же цвета.

Публикация блогерши два миллиона просмотров и развеселила ее подписчиков. «Селеста, ты самый смешной человек в мире», «Селеста, обожаю тебя», «Как же смешно», «Красивая Ирина и лучшая Селеста», «Твое самое смешное видео», «Обожаю тебя», — писали пользователи сети.

Ранее в апреле Селеста Барбер повторила снимок английской модели Эффи Кейтнер (Effy Kaethner) и порадовала фанатов. На оригинальном кадре Кейтнер запечатлена в нижнем белье телесного цвета, капроновых чулках и лакированных туфлях. В то же время пародистка также снялась в трусах и бюстгальтере. Она обмотала их черной изолентой по краям, чтобы сымитировать комплект белья модели.