Блогер придумал необычный способ найти девушку и стал звездой в сети

18-летний TikTok-блогер с ником tom.can.dance придумал и показал подписчикам необычный способ найти девушку. Его оригинальный метод пока не помог ему встретить возлюбленную, однако сделал звездой в сети.

1 января 2021 года парень начал публиковать серию видео под название «Танцую до тех пор, пока не найду девушку». В каждом из роликов, которые стали появляться на его странице ежедневно, блогер танцует перед камерой.

Исключение составил только 128-й пост: на видео парень просто стоял. Некоторые зрители решили, что таким образом блогер показал, что нашел возлюбленную. Однако уже на следующий день он опубликовал ролик, в котором снова танцевал, то есть продолжал быть в поисках пары.

Первые видео tom.can.dance набирали по несколько сотен просмотров, однако со временем интерес к его странице вырос. Некоторые из его последних постов набирали до 800 тысяч просмотров. За четыре месяца на его профиль подписались более 13,5 тысячи человек. Кроме того, парень записал несколько совместных роликов с другими популярными TikTok-блогерами. Сам он признался, что не ожидал такого внимания от подписчиков и поблагодарил их за поддержку.

Ранее другой TikTok-блогер раскопал землю на участке и запечатлел на камеру пламя, которое он увидел в яме. Некоторые зрители посчитали, что мужчина нашел «портал в ад».