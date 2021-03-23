Блогер раскопал землю и нашел «портал в ад»

Блогер раскопал землю на участке и запечатлел на камеру пламя, которое он увидел в яме. Некоторые зрители посчитали, что мужчина нашел «портал в ад». Ролик доступен на странице @federal_bureau_0 в TikTok.

В начале видео блогер взял в руки лопату и подошел к какой-то постройке. Он слегка копнул землю рядом с ней и поднес камеру к образовавшемуся отверстию, из которого повалил дым. Позже стало понятно, что под строением полыхает пламя.

«Похоже, это портал в ад», — сказал мужчина. Часть зрителей с ним согласились: они отметили, что находка действительно напугала их. Остальные пользователи посоветовали ему срочно вызвать пожарных, потому что распознали в увиденном подземный пожар. «Представь, что под твоим жилищем сейчас происходит то же самое», — предостерег автора ролика неравнодушный юзер.

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