Генсек ООН отреагировал на стрельбу в казанской школе

Генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на стрельбу в казанской школе № 175. Об этом говорится в заявлении политика в Twitter.

«Я глубоко опечален в связи со стрельбой в школе в Казани, где погибли несколько человек, в том числе дети», — написал он. Гутерриш также указал, что «осуждает этот акт бездушного насилия и выражает соболезнования семьям погибших, властям и гражданам России».

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию 19-летний Ильназ Галявиев задержан.