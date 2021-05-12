Мишустин выступил против закрытия границ из-за COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ и ограничения свободы передвижения ради стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь», — сказал премьер-министр, отвечая на предложение депутата ЛДПР Гаврила Парахина о закрытии доступа к заграничным курортам из-за COVID-19.

Мишустин отметил, что закрытие границ снизит конкуренцию. Он упомянул, что объекты туризма в России должны быть хорошими, «чтобы нам захотелось туда поехать». Россия стремится создавать лучшие условия, но это возможно только в конкурентной среде. «Задача — завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — заключил премьер.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин спрогнозировал, что популярные пляжные страны, такие как Турция, Тунис и Греция, откроются для россиян в конце лета или в начале осени. По его мнению, открытие новых направлений зависит от эпидемиологической обстановки, которая «меняется очень стремительно».