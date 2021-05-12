Женщина по фото разоблачила неверного возлюбленного

Пользовательница TikTok Серена Керриган (Serena Kerrigan) разоблачила неверного бойфренда благодаря сделанному на iPhone анимированному снимку. Видео с историей произошедшего появилось в аккаунте @serenakerrigan.

Керриган получила от возлюбленного фотографию, на которой была запечатлена плюшевая игрушка на пустой застеленной кровати в номере отеля. Мужчина писал, что соскучился.

Тиктокерша случайно активировала режим анимированной фотографии, удержав на экране палец. В результате снимок превратился в небольшое видео, на котором на пустую кровать запрыгнула светловолосая незнакомка. «Когда мужчина, с которым ты встречаешься, говорит, что соскучился по тебе, а потом ты получаешь "живое" фото», — пожаловалась Керриган пользователям сети.

Комментаторы посочувствовали тиктокерше и поделились своими методами, как распознать неверных мужчин. «Если сохранить фото на свой телефон, можно увидеть время и место съемки», — писали одни. Другие напомнили, что анимированные фото записывают звуки наравне с видео, и посоветовали прослушивать их.

Ранее пользовательница TikTok опубликовала ролик, на котором показала, как по фотографии уличила официантку в совершенной несколько лет назад краже. Женщина не замечала ничего подозрительного, пока случайно не активировала режим анимированных фотографий.