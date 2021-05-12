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Посольство России поблагодарило американцев за поддержку после стрельбы в Казани

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Посольство России в США поблагодарило американцев, которые отреагировали на трагедию в казанской школе. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

«Посольство выражает искреннюю признательность американцам, выразившим соболезнования родным и близким погибших при вооруженном нападении на школу №175 г. Казань. Благодарны неравнодушным гражданам США за пожелания сил и крепости духа, пережившим невосполнимую утрату, скорейшего выздоровления раненным, за чью жизнь сейчас сражаются врачи», — написали дипломаты.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко опечален в связи со стрельбой в школе в Казани. Он также указал, что «осуждает этот акт бездушного насилия и выражает соболезнования семьям погибших, властям и гражданам России».

Трагедия произошла 11 мая. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию 19-летний Ильназ Галявиев задержан.

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