Арми Хаммер завел новый роман после обвинений в каннибализме и изнасиловании

Американский актер Арми Хаммер начал встречаться со стоматологом после обвинений в каннибализме и изнасиловании. Об этом сообщает People.

Уточняется, что артист завел новый роман во время пребывания на Каймановых островах. Как рассказал источник издания, пара выглядит счастливой и проводит много времени с совместными друзьями. При этом на островах также находится бывшая жена Хаммера Элизабет Чэмберс.

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В январе в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

В марте артиста обвинили в изнасиловании. Девушка Эффи утверждает, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.