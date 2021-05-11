Звезда «Чудо-женщины» высказалась об обвиненном в каннибализме Арми Хаммере

Израильская актриса и модель Галь Гадот высказалась об обвиненном в каннибализме Арми Хаммере, с которым она вместе снималась в фильме «Смерть на Ниле». Об этом сообщает канал N12.

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Звезда «Чудо-женщины» назвала ситуацию вокруг ее коллеги сложной. «Если он правда делал это, то тогда он должен заплатить за содеянное и понести ответственность. Не знаю, что с ним теперь будет», — сказала она.

В январе в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть. На фоне скандала актер потерял роли уже в нескольких проектах, в том числе в фильме «Свадьба по залету».