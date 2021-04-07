У предков Арми Хаммера нашли российские корни и двухметровый секс-трон

Один из предков голливудского актера Арми Хаммера был коммунистом, эмигрировавшим в США из Российской империи, а отец артиста хранил у себя двухметровый секс-трон. О предках кинозвезды рассказывает таблоид Daily Mail.

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Отмечается, что Хаммер происходит из очень богатой и влиятельной династии — прадед актера заработал немало денег на бизнесе, который вел с Советским Союзом.

Отец артиста Майкл Арманд Хаммер, как рассказывали источники из его окружения, хвастался обладанием «секс-трона» в калифорнийской штаб-квартире фонда Арманда Хаммера. «Изготовленный на заказ и украшенный гербом Хаммеров стул имел дырку в сидении, под которой была клетка, достаточно большая, чтобы в нее поместился человек», — описывается приспособление в статье.

В марте сообщалось, что Хаммера, ранее обвиняемого в каннибализме, обвинили в изнасиловании. Предполагаемой жертвой артиста стала девушка по имени Эффи, фамилия которой не раскрывается. Она заявила, что в 2017 году Хаммер насиловал ее более четырех часов, а также ударил ее головой о стену. В январе артиста обвинили в клеймении возлюбленной ножом.