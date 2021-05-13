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Песков рассказал об усилиях России для прекращения конфликта в Израиле

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Фото: Avi Roccah / Reuters

Россия прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта к урегулированию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 13 мая.

По его словам, разные страны используют свои контакты с тем, чтобы побудить Израиль и ХАМАС к сдержанности. Песков подчеркнул, что конфликтующие должны осознать безальтернативность урегулирования ситуации в дипломатическом ключе.

В ответ на вопрос, стоит ли международному сообществу или России изменить подходы к влиянию на стороны конфликта, Песков ответил: «Очевидно, что сейчас горячая стадия конфликта, но все прикладывают те усилия, которые могут».

11 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Израиль и ХАМАС проявить сдержанность.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет, убиты шесть израильтян. 11 мая палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет.

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