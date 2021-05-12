ХАМАС объявило о победе над Израилем в борьбе за Иерусалим

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил о том, что его бойцы одержали победу в борьбе за Иерусалим. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, движение нанесло поражение Израилю, проведя серию ракетных обстрелов городов. Хания отметил, что между ХАМАС и еврейским государством установился «новый баланс сил». Помимо этого, лидер движения заверил, что если Тель-Авив пойдет на эскалацию конфликта, то он «готов к этому».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против страны. «Мы едины против презренного врага. Они поплатятся жизнью», — пообещал политик.

11 мая палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек. Местные СМИ также сообщили об одном убитом в израильском городе Ришон Ле-Цион.

До этого танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибли девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории.

Позднее в Москве призвали стороны палестино-израильского конфликта проявить сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации.