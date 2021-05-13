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Путин потребовал внедрить единый подход к охране учебных заведений

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к правительству с требованием выработать единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности российских учебных учреждений. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания с членами правительства глава государства указал, что произошедшая в Казани трагедия продемонстрировала то, что «в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы». При этом президент отметил, что в 2018 году правительство выпустило соответствующее постановление, однако не все было выполнено должным образом.

В связи с этим он адресовал правительству требование внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в ближайшее время.

Ранее российский лидер впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе. «Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном — вся Россия», — заявил Путин во время совещания с правительством. Отмечалось, что глава государства начал встречу минутой молчания в память о погибших.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник и бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

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