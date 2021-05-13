Банда из 29 мужчин похитила и семь лет насиловала девочку

Банда из 29 мужчин азиатского происхождения похитила 13-летнюю девочку и насиловала ее на протяжении семи лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Правонарушения произошли в Великобритании, в Западном Йоркшире. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений на сексуальной почве в отношении одной жертвы.

Отмечается, что обвиняемые сексуально эксплуатировали девушку с 2003 по 2010 год, когда ей было от 13 до 20 лет. Хотя британская пресса не указывает этническую принадлежность насильников, представленный список имен выдает вероятное пакистанское происхождение многих из них.

Суд над мужчинами состоится в магистрантском суде Брэдфорда 7 и 9 июля. Восемь подозреваемых, задержанных в ходе расследования, были освобождены без предъявления обвинений.

В октябре 2018 года группу из 20 мужчин признали виновными в массовых изнасилованиях и совращении малолетних девочек на севере Англии. Банда действовала в городе Хаддерсфилд (графство Уэст-Йоркшир) с 2004 по 2011 год. В нее входили британцы пакистанского происхождения. Суд постановил, что мужчины целенаправленно охотились на молодых и уязвимых девочек. Уточняется, что самой юной жертве было 11 лет.