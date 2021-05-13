Гарик Харламов посвятил песню рэперу Джигану

Комик Гарик Харламов записал куплет песни, посвященной рэперу Джигану. По сюжету произведения, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, музыкант размышляет об удивительных способностях разных животных и сожалеет, что не обладает ими.

«Нам не дано с тобой, увы, как черепаха, прятать яйца», — начал свою песню Харламов. В список того, чем природа обделила человека, также попали «коленки, как у зайца», «харизма карася» и «муравьедова щетина». Последним умением, об отсутствии которого сожалел лирический герой комика, оказалась способность «плести из жопы паутину».

В конце песни выяснилось, что все эти мысли, по замыслу Харламова, пришли в голову Джигану. В тексте в шутку говорится, что рэпер думал об этом, когда в состоянии измененного сознания смотрел телеканал Discovery.

Ранее Харламов в шутку заявил, что задумался о создании собственной партии под названием «Жир». Комик отметил, что намерен пригласить в свою партию только «полных, толстых и жирных людей». Джиган в комментариях под постом посоветовал Харламову похудеть.