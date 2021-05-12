Популярный комик рассказал о жизни у Гарика Харламова и его «адском» графике

Популярный российский комик, бывший участник Comedy Club и сценарист сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов вспомнил о том, как жил дома у комика Гарика Харламова. Подробностями их совместного быта он поделился в интервью для YouTube-канала «Макарена».

По словам Смирнова, однажды Харламов пригласил его вместе вести передачу, которая так и не вышла в эфир. Для работы над проектом Смирнов приехал в Москву. Харламов снял ему номер в гостинице на все время пребывания, однако в итоге поселил Смирнова в своей квартире, так как это было удобнее для работы. «Я жил у него в детской», — похвастался комик.

Смирнов подчеркнул, что совместная жизнь с Харламовым оказалась тяжелой из-за его «адского» графика: он ложился спать в восемь или девять утра. Перед сном, по словам Смирнова, комик играл в видеоигры или предлагал поболтать на кухне. Вспоминая о своем режиме дня тех времен, Смирнов также отметил, что обычно они просыпались около семи вечера, ехали завтракать, а затем писали в офисе и дома. При этом Смирнов добавил, что везде ездил с Харламовым.

Ранее Смирнов объяснил причину, по которой ушел из Comedy Club. По его словам, в последнее время он был очень занят в шоу «Внутри Лапенко». Комик объяснил, что этот проект требовал столько времени, что ему пришлось делать выбор между ним и Comedy Club. Работа над сериалом приносила ему больше удовольствия, поэтому в итоге он отказался от съемок на ТНТ.