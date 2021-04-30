Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил о том, что задумался о создании собственной партии под названием «Жир». Своими планами он поделился в Instagram.

Харламов поиронизировал над тем, что пригласит в свою партию только «полных, толстых и жирных людей». При этом для создания организации он решил провести перепись ее потенциальных членов и попросил людей, которые относят себя к подходящей весовой категории, сообщить об этом в комментариях.

«Вступай в партию "Жир"! Я/Мы Жир!!! Мы жирные и с нами Рот!!!» — призвал подписчиков Харламов.

В комментариях некоторые, однако, не оценили шуточные планы резидента Comedy Club. «Свин! Похудей уже!» — написал Харламову рэпер Джиган. «Гарик-то похудеет! А ума у некоторых не прибавится», — заступились за комика подписчики.

Ранее Харламов возмутился тем, что его прозвали жирным, а танцора Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big — Пухляшом. В ответ на это комику предложили либо сделать пластическую операцию, либо терпеть и продолжать развиваться в текущем образе.