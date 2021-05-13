Российский боец UFC получил срок за похищение человека

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Сосновский получил тюремный срок за похищение бизнесмена в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Суд приговорил 31-летнего спортсмена к 8,5 года колонии, его подельники также были приговорены к 9,6 и 8,6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Сосновский был арестован в ноябре 2019 года. Компания, в которую входил Сосновский, похитила мужчину, избила его и требовала простить долг их друга размером в 400 тысяч рублей. Потерпевшему удалось сбежать и написать заявление в полицию.

Сосновский одержал 11 побед в 11 поединках по правилам смешанных единоборств. Он провел один поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в марте 2018 года, выиграв у британца Марка Годбира удушающим приемом. В 2014 года спортсмен нокаутировал Александра Емельяненко.