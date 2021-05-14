В Донбассе начались массированные обстрелы

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли шесть населенных пунктов. Об этом сообщает «Страна.ua».

ВСУ использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Под обстрелами оказались Катериновка, Молодежное, Новозвановка, Калиново-Борщеватое, Золотое-4 и Золотое-5.

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Ранее 14 мая о массированных обстрелах заявили в штабе Операции Объединенных сил (ООС). По данным украинской армии, за последние сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, погиб военнослужащий ВСУ.

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Руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия назвал в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.