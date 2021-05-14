Ранение украинского военного оказалось несовместимым с жизнью

За минувшие сутки штаб Операции Объединенных сил (ООС) зафиксировал 19 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сводке штаба ООС.

Там сообщили о зафиксированных обстрелах из минометов позиций неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Павлополь и Новозвановка, а также из крупнокалиберных пулеметов вблизи Верхнеторецкого и Новоселовки.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

В штабе ООС также заявили об использовании противником крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенных пунктов Водяное, Луганское, Пески и Южное.

13 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо представителям государств-участников «нормандского формата» с предложением срочно провести встречу советников и министров иностранных дел.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский публично предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ Путин посоветовал Украине вести переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но согласился принять Зеленского в Москве.

Ранее руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия назвал в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.