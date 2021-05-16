В МИД оценили твиты Хинштейна про «мусоров»

В МИД России оценили высказывания депутата Госдумы от «Единой России» Александра Хинштейна в Twitter, назвавшего израильских силовиков «мусорами» и «позором» своей страны. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

В МИД уверены, что слова Хинштейна не приведут к международному скандалу и не ухудшат российско-израильских отношений на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

«Он уже все удалил. Он депутат, он не исполнительная власть, плюс он дал свои объяснения, сказал, что это троллинг, это все не имеет к внешней политике никакого отношения. Никакого скандала, ничего вообще сейчас нет», — рассказал инсайдер.

Ранее Хинштейн объяснил, что его публикации в Twitter носила сугубо «провокативный» характер. По его словам, провокация удалась. До этого в аккаунте парламентария в соцсети появились сообщения с фразами «Мусора — позор Парижа» и «Мусора — позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых рассказывалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле. Депутат уточнил, что сам написал эти твиты. В данный момент они удалены.

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