Победивший Фергюсона боец UFC бросил вызов Илону Маску

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бенеил Дариуш, одержавший победу над соотечественником Тони Фергюсоном, во время пресс-конференции после турнира бросил вызов основателю компаний Tesla и SpaceX миллиардеру Илону Маску.

«Я хочу бросить вызов Маску. Где машина моей жены, бро?» — задался вопросом спортсмен, добавив, что заказал автомобиль шесть месяцев назад, однако он до сих пор не был доставлен ему. Боец отметил, что его супруга беременна, поэтому он хочет иметь безопасную машину для передвижений.

Ранее 16 мая Дариуш одержал победу над Фергюсоном в соглавном поединке в американском в Хьюстоне. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей.

Для Фергюсона это стало третьим поражением подряд. Дариуш продлил победную серию до семи поединков. Теперь на его счету 21 победа и четыре поражения. Еще один бой с участием американца завершился вничью.