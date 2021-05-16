Новый чемпион UFC Оливейра ответил Макгрегору

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра отреагировал на обращение ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает MMA Junkie.

31-летний Оливейра одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Майклом Чэндлером и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Бразилец ответил на пост Макгрегора в Twitter и напомнил ирландцу, что тому предстоит поединок с Дастином Порье.

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«Конор, раз уж ты такой крутой. Сперва пройди Порье. Затем приезжай в Бразилию и я уроню тебя», — заявил новый чемпион.

Ранее 16 мая Оливейра нокаутировал Чэндлера. Для американца бой стал вторым в рамках UFC. До этого он выступал в Bellator и трижды становился чемпионом организации.

Оливейра напротив — с 2010 года выступал в UFC. На счету бразильца 31 победа и восемь поражений в MMA.

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