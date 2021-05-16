Обладатель Кубка Стэнли из России назвал желание потусить целью игроков на ЧМ

Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов высказался о цели игроков на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен посчитал, что игроки едут на турнир за тем, чтобы потусить и хорошо провести время. «Я тоже любил приезжать в сборную. Все пацаны собираются, играешь где-нибудь в Швейцарии, весело, командные ужины, шутки-прибаутки, атмосфера классная», — заявил он.

Брызгалов назвал главной ошибкой российских фанатов то, что они считают игроков обязанными государству и сборной России. «Никто никому ничего не должен. Никто там не напивается в дупель, чтобы на ногах не стоять. Люди могут позволить себе бокал вина или пару кружек пива», — подытожил он.

Брызгалов — чемпион мира 2009 года в составе сборной России и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр-2002. Большую часть клубной карьеры голкипер провел в Национальной хоккейной лиге. Вместе с «Анахайм Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.

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