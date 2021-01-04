Обладатель Кубка Стэнли из России вступился за судей на молодежном ЧМ

Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов вступился за судей, которые обслуживают молодежный чемпионат мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Брызгалов посчитал, что думать, будто канадские арбитры будут подсуживать своей национальной команде, — это «ущербное мировоззрение». «Мне кажется, эти ребята уважают себя и свою профессию и будут судить справедливо. Если и будут ошибки, то ненамеренные», — пояснил он.

Хоккеист подчеркнул, что действия судей будут рассматриваться особенно пристально. «Учитывая, как у нас в России любят говорить о русофобии, что мы жертвы, и весь мир против нас, каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание», — заключил Брызгалов.

3 января советский арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин предупредил, что некоторые действия судей могут быть нечестными по отношению к команде Игоря Ларионова. Он объяснил это тем, что для организаторов финал с участием исключительно североамериканских команд не менее интересен, чем с участием России.

Сборная России встретится с командой Канады в полуфинале. Встреча назначена на 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии. Их матч пройдет также 5 января, но начнется в 05:30 мск.