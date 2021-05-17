На Украине рассказали о неспособности Евросоюза и США повлиять на Россию

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович призвал не ожидать прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе на очередном заседании 18-19 мая, поскольку Евросоюз и США оказались неспособны повлиять на позицию России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Москва так и не отказалась от идеи признания Киевом Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) субъектом переговоров о судьбе региона. «Это означало бы вывод России из статуса государства-агрессора и участника конфликта, а значит, поощрение ее к дальнейшей безнаказанности», — рассказал Арестович.

Он добавил, что несмотря на давление извне, российские дипломаты саботируют повестку переговоров даже на тактическом уровне: открытие КПП, возобновление экономических связей Донбасса с Украиной, обмен пленными. «Наивно ждать от украинской делегации для участия ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад», — отметил спикер.

13 мая Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 14 мая выразил уверенность, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию». Он считает, что на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе.