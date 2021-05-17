На Украине двое запертых в квартире детей выбрались в окно и попросили помощи

В Одессе родители заперли в квартире двоих маленьких детей и ушли в неизвестном направлении. Малыши выбрались в окно, чтобы попросить помощи. В итоге их через окно достали соседи. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

По словам Никандровой, в семье было трое детей. На момент приезда социальных служб и полиции родителей и третьего ребенка дома не было. Их встретили по дороге в райотдел. Глава службы отметила, что детей из семьи изъяли, а самих родителей отправили в отделение полиции.

«Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад», — написала Никандрова. В публикации она разместила фотографии из квартиры, в которой жили дети. На снимках видно, что жилье грязное, запущенное, замусоренное. На столе лежат пачки сигарет и прогнившая еда в мусорных пакетах.