Мужчина прокатился на огромном крокодиле и разозлил зоозащитников

Житель Австралии прокатился на огромном крокодиле как на доске для серфинга и разозлил зоозащитников. Об этом сообщает издание News.com.au.

На Reddit стала вирусной фотография, на которой видно, как босой мужчина в яркой одежде катался на крокодиле. Он обвязал веревку вокруг верхней челюсти крокодила и балансировал, стоя на спине огромной рептилии.

Также на снимки видны друзья мужчины, которые плыли рядом на маленькой лодке.

Большинство пользователей соцсетей посмеялись над глупым трюком. «Последнее, что он сказал, было: "Подержи мое пиво", — отметил один из комментаторов. Другие отметили, что мужчине повезло, что он остался жив.

В свою очередь представители организации по защите животных PETA пристыдили мужчину. «Если этот поступок — самая австралийская вещь в мире, то нам должно быть стыдно», — заявила представитель PETA в регионе Эмили Райс (Emily Rice).

«Животные — это не доски для серфинга, и мы не должны аплодировать человеку, который занимается серфингом на крокодиле, как не должны аплодировать жокею, который хлещет лошадь или сотрудникам водных парков, которые мучают дельфинов», — сказала она.

Райс отметила, что в Австралии крокодилов эксплуатируют для развлечения туристов, их гнезда разоряют для добычи яиц, чтобы их детеныши росли на грязных фермах, а затем рептилий беспощадно убивают, чтобы зарубежные модные дома могли превратить их шкуры в дамские сумочки.

«Последнее, в чем нуждаются австралийские животные — это в том, чтобы на них стояли взрослые мужчины, которым требуется внимание», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель Индии привязал к мотоциклу крокодила и прокатился на нем верхом. На записи видно, как хвост рептилии волочится по земле во время поездки.