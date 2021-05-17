Ведущая Первого канала собралась стать губернатором Хабаровского края

Ведущая утреннего шоу на Первом канале Марина Ким планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Хабаровского края, сообщает Znak.com.

Она заявит о своих намерениях, будучи членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Источник в партии сообщил журналистам, что, по его мнению, «хабаровчане такому кандидату обрадуются». Исполнительный секретарь центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев сказал изданию, что телеведущая собирается пойти на выборы не губернатора, а депутата Госдумы от Дальнего Востока.

38-летняя Марина Ким родилась в Ленинграде в русско-корейской семье. Окончила факультет международных отношений МГИМО, затем начала карьеру на телевидении: поработала на «РБК-ТВ», телеканале «Россия» в программах «Вести», «Вести в субботу», «Вести недели», а затем перешла на Первый канал.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года в связи с арестом по обвинению в серии заказных убийств и отставкой бывшего главы региона Сергея Фургала. Врио губернатора сейчас депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.