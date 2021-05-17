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В Кремле заявили о дефиците суверенитета на Украине

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ненависть к России на Украине является следствием дефицита суверенитета, передает его слова «Интерфакс».

Песков отметил, что этот дефицит восполняется некими силами, «направляющими ее твердой рукой в сторону россиененавистничества», из-за чего многие решения Украины носят антироссийский характер.

В Кремля подчеркнули, что Россия делает все необходимое для того, «чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность». При этом страна была и остается открытой для дружественного диалога и для попыток по нормализации отношений, заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию». Он считает, что на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе.

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