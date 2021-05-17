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Кремль прокомментировал идею обмена Медведчука

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею обмена Виктора Медведчука, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на осужденных в России украинцев. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 мая.

«Это внутриукраинская политическая кухня, не знаю, почему своего политика они хотят на кого-то менять», — сказал Песков.

Он усомнился в том, что Москва может всерьез рассматривать это заявление. «Вопрос, хочет ли это сам украинский политик — на кого-то меняться? На кого они предлагают менять?» — добавил пресс-секретарь российского президента.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена Медведчука на осужденных в России «украинских патриотов». Политик уточнил, что такой обмен будет возможен, если Медведчуку вынесут обвинительный приговор.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) считают провокацией предложение об обмене Медведчука. Представители партии обратились к Киеву с требованием «остановить политический террор против оппозиции».

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и «посягательстве на нарушение обычаев войны». Прокуратура также обвинила политика в помощи Кремлю сменить внешнеполитический курс Украины.

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