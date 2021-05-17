Основатель «Тараса Бульбы» признал себя банкротом

Основатель сети «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван подал заявление о признании себя банкротом. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Сумма неисполненных обязательств должника пока не указана, заявление поступило 13 мая. Другие подробности дела пока не приводятся.

Пресненский суд Москвы в феврале заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о сокрытии налогов. В 2019 году Белойван был приговорен к двум годам колонии по другому делу об уклонении от налогов. Тогда следствие установило, что сеть «Тарас Бульба» рассчитывалась с посетителями только наличными без использования касс, то есть не выдавала чеки.

Специалисты удаляли из базы ресторанов самые дорогие заказы за день, что позволяло маскировать реальные доходы торговых точек и снижать сумму выплачиваемых налогов. Ущерб государству от этих операций был оценен в 650 миллионов рублей.

Предприниматель признал вину в неуплате в бюджет двух миллиардов рублей и выразил готовность компенсировать ее. Однако от отбывания наказания предприниматель был освобожден из-за болезни. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения «фактически скрылся», отмечало следствие.