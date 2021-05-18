Самая сексуальная атлетка мира попозировала в коротком топе с глубоким декольте

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram выложила фотографию в коротком топе с глубоким декольте.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует с белом бюстье и серых обтягивающих шортах. «Выкладываясь по полной для тех, кто старался для меня», — подписала она пост. В комментариях подписчики оценили красоту немки и посоветовали ей не пользоваться косметикой, так как она и так красива.

В феврале Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.