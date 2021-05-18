Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отверг идею о завершении карьеры. Об этом он написал в Instagram.

37-летний американец заявил, что не намерен завершать выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также Фергюсон добавил, что он взбешен. Он привел цитату из фильма «Счастливчик Гилмор» 1996 года. «Ничего еще не кончено, Макгэвин. Как я посмотрю, так все только начинается», — обращается к антагонисту кинокартины герой Адама Сэндлера.

Материалы по теме «Я дрался с настоящим зомби». Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?

Фергюсон ранее поделился мнением о своем третьем подряд поражении в UFC. Американец заявил, что не намерен сдаваться.

Он уступил единогласным решением судей Бенеилу Дариушу. В одном из эпизодов оппонент применил на Фергюсоне скрутку пятки. Американец отказался сдаваться и вытерпел болевой. После схватки Дариуш заявил, что нанес травму сопернику, и назвал Фергюсона «зомби».

Неудачная серия Фергюсона началась в мае 2020-го. Тогда он уступил Джастину Гейджи в поединке за титул временного чемпиона UFC. За этим последовало поражение от Чарльза Оливейры.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



