Тони Фергюсон отреагировал на очередное поражение в UFC

Американец Тони Фергюсон отреагировал на очередное поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен опубликовал пост в Twitter.

37-летний Фергюсон написал, что не станет сдаваться. Он также опубликовал несколько картинок, проиллюстрировав свое настроение. В частности, изображение распятого Иисуса Христа, на тени которого пытаются провести прием рычаг локтя. Надпись: «Иисус не сдается».

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16 мая Фергюсон уступил Бенеилу Дариушу на турнире UFC 262. Поражение стало для американца третьим подряд.

Фергюсон не выигрывает с мая 2020-го. Тогда он уступил нокаутом Джастину Гейджи. В декабре того же года он американец потерпел неудачу в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. На его счету серия побед из 12 поединков в UFC в период с 2013-го по 2020-й.

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