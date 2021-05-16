Глава UFC отреагировал на очередное поражение Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на очередное поражение американца Тони Фергюсона. Об этом сообщает MMA Junkie.

Уайт оценил выступление 37-летнего бойца смешанного стиля (MMA) в ходе пресс-конференции. «Что ждет Тони? Не знаю. Пока не думал о его будущем. Но он крепкий парень. Вы видели эту скрутку пятки, у него явно была травма. Но он продолжил бой. Тони не сдается», — отметил Уайт.

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«Возможно, он до сих пор не оправился от поединка с Джастином Гейджи. А может... Время никого не щадит», — добавил он.

Ранее 16 мая Фергюсон уступил единогласным решением судей Бенеилу Дариушу. Поражение стало для американца третьим подряд. Весной 2020-го он уступил Гейджи, затем последовала неудача в поединке с Чарльзом Оливейрой. До начала серии поражений Фергюсон не проигрывал в течение восьми лет.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

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