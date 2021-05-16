Глава UFC оценил победу Оливейры в бою за звание чемпиона UFC в легком весе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции после турнира оценил победу бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейры в бою за звание чемпиона промоушена в легком весе.

«Это был невероятный бой. Они оба показали себя, но Оливейра был сильнее. Потрясающий первый раунд. Я не удивлен, что Оливейра стал чемпионом», — заявил Уайт. Он посчитал, что чемпионство бразильца закономерно, так как россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, а ирландец Конор Макгрегор проиграл в последнем бою.

Ранее 16 мая Оливейра одержал победу в титульном поединке за вакантный пояс чемпиона UFC, выиграв у американца Майкла Чендлера в начале второго раунда. После победы 31-летний спортсмен назвал себя львом среди львом и заявил, что заставил Уайта поверить в него.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года. Он одержал 31-ю победу в карьере при восьми поражениях. Бразилец стал первым обладателем пояса в дивизионе после ухода из спорта Нурмагомедова.

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