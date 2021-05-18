Убитого футболиста «воскресят» в FIFA

В футбольном симуляторе FIFA появится футболист Киян Принс, убитый в 2006 году. Об этом сообщает Sky News.

Образ 30-летнего Принса решили воссоздать в футбольном симуляторе. «Воскресили» футболиста при помощи технологии deep fake. Отец погибшего игрока Марк Принс надеется, что появление его сына в симуляторе вдохновит тех, кто мечтает стать футболистом.

15-летний воспитанник «Куинс Парк Рейнджерс» был убит в 2006 году. Подросток попытался остановить драку в школе и получил ножевое ранение. Убийство Принса вызвало резонанс в британском обществе. Вскоре был принят закон, ограничивающий продажу холодного оружия.

FIFA — серия футбольных симуляторов, выпускающаяся для различных платформ компанией EA Sports. Игры FIFA выходят ежегодно. Отличительная особенность канадского симулятора — широкий выбор лиг и команд благодаря множеству лицензионных соглашений.