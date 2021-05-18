Защищавшему полковника СКР адвокату заменили условный срок на реальный

Мосгорсуд заменил условный срок на реальный московскому адвокату Ольге Лукмановой, осужденной за покушение на крупное мошенничество. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает ТАСС.

Ранее ее приговорили к пяти годам колонии условно. Однако теперь наказание составляет три года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Лукмановой вменили часть 3 статьи 30 («Покушение на преступление»), а также часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ.

Юриста задержали в феврале 2017 года. По данным следствия, она предложила участковому, с которым работала, заплатить ей денежную сумму в размере четырех миллионов рублей. Эти деньги она планировала отдать следователю в качестве взятки для прекращения дела. Адвокат свою вину отрицала.

Ольга Лукманова принимала участие в нескольких резонансных делах. Она также представляла в суде интересы полковника и бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова, осужденного на пять лет за получение взятки.