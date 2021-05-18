Телевизоры резко подорожали

Нехватка полупроводников вызвала рост цен на рынке телевизоров. Об этом сообщает издание Wired.

Журналисты ссылаются на исследование компании NPD, специалисты которой заметили, что цены на телевизоры с крупной диагональю за год увеличились примерно на 30 процентов. Удорожание вызвано дефицитом микросхем и прочих компонентов. В свою очередь, нехватка была вызвана пандемией коронавируса — остановкой производства компонентов и повышенным спросом на технику.

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Наиболее резкий рост цен касается продукции, созданной на базе устаревающих производственных линий, — производители не очень заинтересованы инвестировать в расширение мощностей. Однако удорожание других гаджетов также неизбежно. «Все, что имеет экран, будет стоить дороже», — отметил старший директор по исследованиям потребительских устройств в аналитической компании Omdia Поль Ганьон (Paul Gagnon).

Представители ретейлеров подтвердили рост цен на телевизоры и прочую технику. В частности, в сети магазинов электроники Monoprice заявили, что ощущают снижение поставок различных устройств. При этом топ-менеджеры компании не спешат увеличивать цены на продукцию, заметив, что акции и распродажи придется на время отменить.

Журналисты напоминают о возможных дотациях в размере 50 миллиардов долларов, которые крупные производители чипов попросили у правительства США. Однако, по словам генерального директора Synaptics Майкла Херлстона (Michael Hurlston), это не поможет рынку: «Существует ограниченное число заказов, и мы все за них боремся».

Ранее американские аналитики подсчитали, что из-за дефицита полупроводников только в этом году автопром рискует не досчитаться выручки в 110 миллиардов долларов. В то же время производство сократится на 3,9 миллиона автомобилей.