Дочь Даны Борисовой попала в больницу с порезами

13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой попала в больницу с порезами, девушка нанесла себе увечья в школьном туалете. Ведущая сообщила об этом в Instagram-сторис.

Борисова опубликовала видео из машины скорой помощи и подписала его: «Опять».

Затем она показала окровавленную одежду и объяснила, что произошло: «Поля в очередной раз порезала себя. На этот раз это произошло в школьном туалете, после первого урока...На этот раз вся одежда была в крови».

Ведущая добавила, что после этого ее дочь на скорой помощи доставили в государственную больницу «психического здоровья» для детей и подростков на Ленинском проспекте. По ее словам, на этот раз они окончательно поняли, что «сами не справятся». Борисова пояснила, что это «самоповреждающее поведение», о чем ей сообщили психологи и психиатры, с которыми она «на связи уже полтора месяца».

В ноябре 2020 года Дана Борисова рассказала, что ее бывший гражданский муж избивает их общую 13-летнюю дочь. По словам Борисовой, она уже обращалась к адвокату и теперь собирается добиться наказания для бывшего возлюбленного.

Дана Борисова в 1990-е годы вела передачу «Армейский магазин», с 2005 года — телешоу «Принцип домино», в дальнейшем вела ряд программ на каналах НТВ, РБК и «Перец». Елена Ханга — журналист, телеведущая. Вела первую в России передачу на сексуальную тематику «Про это». С декабря 2001-го по апрель 2006 года была соведущей «Принципа домино» на НТВ, в том числе с паре с Даной Борисовой. С августа 2010-го по январь 2016 года была ведущей программ на радиостанции «Комсомольская правда».