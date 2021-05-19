Менеджера известного российского стилиста задержали по делу о наркотиках

Менеджера известного российского стилиста и телеведущего Александра Рогова — Александра Иванова — недавно задержали по делу о наркотиках. Об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Иванова, задержание произошло несколько недель назад. «Задержали меня на улице, на основании того, что по "внутренней оперативной информации" я являюсь перевозчиком наркотиков. Скрутили, толкали, надели на меня наручники — все это за мою попытку позвать кого-то из друзей», — написал менеджер. Он добавил, что сотрудники полиции провели обыск на месте и при понятых, а не в отделении благодаря его друзьям и проходящему мимо блогеру. Однако обыск ничего не дал, Иванова отпустили.

О случившемся со своим менеджером высказался и сам Рогов. «Это жесть... Вот как быть? Кто должен ответить за эти действия?», — прокомментировал он пост Иванова.

Ранее один из друзей российского стилиста и шоумена Сергея Зверева оказался на грани нищеты из-за отсутствия гастролей на фоне коронавирусных ограничений. По словам приятеля Зверева, в жизни шоумена наступил трудный период. Из-за пандемии стилисту пришлось отказаться от гастролей, кроме того, принадлежащая ему сеть салонов долго оставалась закрытой из-за действующих ограничений. В результате бизнесу Зверева был нанесен серьезный урон, который он пока так и не смог компенсировать.