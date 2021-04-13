Парикмахер посоветовал не приносить в салон красоты фото звезд

Британский парикмахер и амбассадор косметического бренда L'Oreal Professionnel объяснил, почему нежелательно приносить в салон красоты фото звезд в качестве примера. Его слова публикует Mirror.

Житель Лондона Адам Рид (Adam Reed), который неоднократно работал стилистом по укладкам на мировых Неделях моды, дал несколько советов по достижению желаемого внешнего вида.

В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По его словам, чаще всего они меняют образы, используя парики или накладные волосы, — но не с помощью дорогого окрашивания или стрижки.

Вместо подражания звездам Рид порекомендовал довериться профессионалу, поскольку только он понимает, какая стрижка подходит тому или иному типу волос. «Прислушивайтесь к парикмахеру как-будто он стоматолог или окулист», — пояснил герой материала.

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Эксперт посоветовал клиентам не стричь и не красить волосы самостоятельно в домашних условиях, не прибегать к помощи друзей или родственников. «Даже парикмахеры предпочитают обращаться к профессионалам», — объяснил он.

В заключение Рид попросил читателей всегда вовремя приходить в салон красоты: «Опаздывать на свою запись — просто неприемлемо. Такой поступок полностью испортит день мастера».

Ранее в феврале парикмахеры раскрыли раздражающее их поведение клиентов. Так, один из стилистов рассказал, что некоторые посетители салонов лгут мастерам о том, были ли окрашены их волосы ранее. В то же время другой мастер пожаловался на грубость со стороны посетителей.