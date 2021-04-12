Парикмахер бесплатно преобразил бездомного и удивил пользователей сети

Парикмахер преобразил внешность бездомного, снял результат на камеру и удивил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Джошуа Сантьяго, который зарегистрирован в соцсети под никнеймом empoweringcuts, известен тем, что путешествует по миру и делает бесплатные прически бездомным. На кадрах одного из последних роликов парикмахер показал процесс стрижки темнокожего мужчины с густыми афроволосами.

Сперва герой материала срезал неопрятные кудри, а затем подровнял виски и всю поверхность головы бездомного бритвой. После этого Сантьяго придал аккуратную форму усам и бороде мужчины. В конце видео барбер продемонстрировал новый имидж клиента. «Будь причиной, по которой кто-то поверит в доброту людей», — подписал он публикацию, которая стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и 415 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешность бродяги в комментариях. «Улыбка на его лице говорит сама за себя. Он чувствует себя на миллион долларов», «Какой красивый!», «Так он выглядит гораздо моложе», «Удивительно, как стрижка меняет людей», «Посмотрите, как он счастлив! Выглядит очень привлекательно», — писали они.

Ранее в апреле бездомный случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности. Фотохудожник с никнеймом afolabi_lagos рассказал в Twitter, что команда увидела на месте съемки спящего под мостом молодого мужчину. Так, бродягу Али переодели в черный лонгслив с высоким горлом, зеленый костюм из пиджака и брюк. Позже снимки с бездомным в главной роли опубликовали в интернете, и они получили высокую оценку от пользователей сети.